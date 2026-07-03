سلمان للإغاثة: 576 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو عوالق ترابية على شرورة البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32) تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات
أعلنت وزارة الدفاع بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة للاستقطاب العسكري https://tajnid.mod.gov.sa/، داعية الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى الاطلاع على الشروط والضوابط والتعليمات الخاصة بالتقديم واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.