وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة للاستقطاب العسكري https://tajnid.mod.gov.sa/، داعية الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى الاطلاع على الشروط والضوابط والتعليمات الخاصة بالتقديم واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.