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السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي Icon وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية Icon الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران Icon رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق Icon هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين Icon المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon

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وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقًا للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (13 صفر 1448هـ) والثلاثاء ( 14 صفر 1448هـ) الموافقين ( 27-28 يوليو 2026م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين ومصداقًا لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وانطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء (15 صفر 1448هـ) الموافق (29 يوليو 2026م) بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.
وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

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