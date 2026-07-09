الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
أكدت وزارة الصحة عدم صحة الادّعاءات الواردة في مقطع الفيديو المتداول الذي تضمّن الإعلان عن مشروع بمسمى “مدينة آسيا الطبية”، لافتة النظر إلى عدم حصول المشروع على أي موافقات أو تراخيص من الوزارة، ولا يملك أي صفة نظامية تخوّله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية.
وأوضحت الوزارة أن الشخص الظاهر في المقطع، هو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة، وقد استدعته الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ونفت الوزارة صحة مزاعم مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع، والمعلومات المغلوطة التي تضمنها المقطع حول الأنظمة الصحية، وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، بما يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددة على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم خدمة صحية يستلزم استكمال كافة التراخيص والموافقات النظامية اللازمة، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن نظاميته وموثوقيته.
وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الادعاءات أو الإعلانات غير النظامية، مؤكدةً استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح انطلاقًا من مسؤولياتها الرقابية؛ لحماية صحة وسلامة المجتمع.