وزارة العدل الأميركية تكشف مخططًا لاستهداف ترامب وعدد من كبار المسؤولين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض خلال يونيو الماضي، بهدف اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس وعدد من كبار المسؤولين.

وأوضحت الوزارة أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، وذلك بعد نجاح السلطات في إحباط المخطط وإلقاء القبض على جميع المتورطين قبل تنفيذ الهجوم.

وشملت لائحة الاتهام تهم التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراضٍ اتحادية، إلى جانب استهداف مسؤولين في الحكومة الأميركية، فيما تواصل السلطات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.