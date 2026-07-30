وزارة النقل وأكاديمية “واس” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير رأس المال البشري

وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأكاديمية “واس” للتدريب، في مدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتوطين الوظائف الاتصالية والإعلامية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال بما يخدم مستهدفات القطاع.

ومثّل الجانبين في التوقيع, وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، والرئيس التنفيذي للأكاديمية طارق بن محمد الشيخ.

وتشمل مذكرة التفاهم تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الإعلامية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي المؤسسي على مستوى منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور العبدالكريم أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية “واس” للتدريب يأتي امتدادًا لحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على بناء شراكات نوعية تسهم في تنمية القدرات البشرية الوطنية، ورفع جاهزية الكفاءات المتخصصة في المجالات الاتصالية والإعلامية المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مسارات تدريبية ومهنية تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التواصل والإعلام، وتعزز جودة المحتوى والممارسات الإعلامية المؤسسية، إلى جانب دعم توطين الوظائف النوعية واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دور فاعل في إبراز منجزات القطاع ومبادراته وتعزيز الصورة الإيجابية الذهنية عنه.

وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء منظومة اتصالية وإعلامية أكثر كفاءة واحترافية، ويدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية “واس” إلى أن مذكرة التفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تأتي امتدادًا لجهود الأكاديمية في تطوير رأس المال البشري وتوطين الوظائف الإعلامية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية وفق احتياجات القطاع ومتطلباته المهنية.

وأكد أن المذكرة تفتح مجالات للتعاون في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتطوير مهارات الكوادر في التغطية الإعلامية والاتصال المؤسسي وصناعة المحتوى المرتبط بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم المسارات المهنية والتوظيفية للكفاءات المؤهلة، بما يسهم في رفع جودة المحتوى الإعلامي للقطاع وتحقيق مستهدفات التوطين ورؤية السعودية 2030.