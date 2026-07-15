وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، حملة “بالتمر أبرك” التي أطلقها المركز؛ لتعزيز استخدام التمور في الأطباق والمشروبات الغذائية اليومية، وإبرازها كمُحلٍّ طبيعي، ودعم مكانتها بوصفها خيارًا غذائيًا صحيًا وجزءًا من الثقافة والهوية السعودية.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمر، وتعزيز حضوره في نمط الحياة اليومي، من خلال مجموعة من المسارات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في توسيع استخدام التمور السعودية في الأطباق الغذائية والاستهلاك اليومي.

وأشار المركز إلى أن حملة “بالتمر أبرك” تسعى إلى إشراك المطاعم والمقاهي والمخابز في ابتكار وتقديم منتجات وأطباق تعتمد على التمر، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تسلط الضوء على الأطباق والمشروبات والمخبوزات المُحلّاة بالتمر، بما يسهم في إبراز الفرص الابتكارية المرتبطة بالتمور السعودية، وتعزيز انتشارها بين الشباب ومختلف أطياف المجتمع.

وأفاد المركز أن الحملة تتضمن عدة مسارات، أبرزها: الشراكة مع المطاعم والمقاهي والمخابز في ابتكار وتقديم أطباق ومشروبات مُحلّاة بالتمر، وإطلاق كتيب رقمي تفاعلي يضم أكثر من (200) وصفة محلية تعتمد على التمور، وإنشاء منصات رقمية متخصصة تسلط الضوء على الأطباق والمشروبات المُحلّاة بالتمر، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام التمور السعودية في مختلف المنتجات الغذائية.

وتأتي حملة “بالتمر أبرك” ضمن جهود المركز الوطني للنخيل والتمور لتعزيز القيمة المضافة للتمور السعودية، وتشجيع استخدامها في المنتجات الغذائية والمشروبات والوصفات اليومية، ودعم مكانتها بوصفها خيارًا غذائيًا صحيًا.

يُذكر أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، إذ بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025م أكثر من (1.9) مليون طن، فيما تحتضن المملكة أكثر من (37) مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا.