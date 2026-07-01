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وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة
المواطن- فريق التحرير

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوسعية تدفع نحو الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير فيدان، مع نظيره القرغيزي جينبك قولوباييف، الأربعاء، عقب مشاركتهما في الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين البلدين في أنقرة.

وأشار فيدان، إلى أن الاجتماع تناول قضايا الربط والتمويل والاستثمار، قائلا: “رأينا في الأحداث الأخيرة المتعلقة بإيران أن الربط ونقل البضائع والمنتجات قضايا ذات أهمية استراتيجية، وأصبحت الممرات وطرق الاتصال أكثر أهمية”.

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا الوضع في غزة ولبنان وسوريا، ولا سيما القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، شدد فيدان، على أن “سياسة نتنياهو التوسعية تدعم الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية في المنطقة”.

وتابع: “ما الذي يمكننا فعله كمجتمع دولي لوقف هذه السياسة؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ وما نوع خطة العمل التي يمكن طرحها؟ نحن في تركيا نناقش هذه القضية مع جميع شركائنا الدوليين”.

وعلى صعيد آخر، أشار فيدان، إلى أن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي تمثل أحد أهدافها الاستراتيجية.

وأكد أن الرئيس أردوغان، يمتلك “إرادة قوية ورؤية واضحة” في هذا الملف.

وأشار فيدان، إلى أنه بصفته الوزير المسئول عن هذا الملف، يعمل على تحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن الزيارة التي أجراها وفد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، كانت بالفعل زيارة مهمة للغاية، حيث كان وصول ثلاثة مفوّضين في الوقت نفسه وإتاحة الفرصة لنا لبحث العديد من القضايا، خطوة مهمة بالنسبة لنا أيضًا.

 

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