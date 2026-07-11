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وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٧ مساءً
وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني
المواطن - فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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