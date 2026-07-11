وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.