وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء، عن وضع صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا على عملة معدنية ذهبية من فئة دولار واحد.

وأعلن بيسنت عبر منصة إكس أن طرح هذه العملة يأتي بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتأتي “تكريما للإرث الراسخ للحرية ورمزا دائما للوطنية”.

وعرض منشور الوزير نموذجا للعملة، وأوضح بيسنت أن دار سك العملة الأمريكية ستبدأ في إنتاج العملة المعدنية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد على وجه الدقة موعد طرحها للبيع للجمهور.

يذكر أن بيسنت كان قد شارك في وقت سابق من هذا الشهر عبر منصة إكس نموذجا لورقة نقدية من فئة 100 دولار، نشرها ترامب أولا، تحمل توقيع كل من الرئيس ووزير الخزانة نفسه.