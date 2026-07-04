وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية السيد أنس خطاب.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخرًا، حيث أكد سمو وزير الداخلية إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشددًا على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها.