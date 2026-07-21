Icon

البرلمان العربي يدين تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة Icon ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة Icon مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة Icon إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان Icon جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية Icon البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما Icon الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة وحرية الملاحة Icon قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت Icon سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن Icon الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في أحدث تقرير

وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الكونجرس، مساء أمس الثلاثاء، بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37.5 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه هيجسيث أسئلة واحتجاجات خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قبيل مناقشة حزمة موازنة بقيمة 95 مليار دولار طرحها الجمهوريون لتمويل القوات المسلحة، إلى جانب تقديم مساعدات للمزارعين وإجراء تعديلات على قوانين التصويت، وهي من أبرز أولويات البيت الأبيض.

وقدم هيجسيث، التقدير الجديد، الذي يفوق التقديرات السابقة، خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين إضافيين في النزاع، ليرتفع عدد القتلى إلى 17، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو.

وقال هيجسيث، إن التمويل الإضافي المخصص للحرب يمثل “دفعة تمويلية عاجلة وضرورية”، وإنه إلى جانب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، يشكل استثمارًا تاريخيًا في القوات المسلحة.

وأضاف في شهادته أمام مجلس الشيوخ: “من دون هذه الأموال، سنواجه عجزًا حرجًا”.

وحذر هيجسيث، أعضاء مجلس الشيوخ من أن تدريب القوات سيتعين تقليصه إذا لم يحصل البنتاجون على التمويل الإضافي البالغ 67 مليار دولار الذي يطلبه من الكونجرس.

وأعرب عن مخاوفه بشأن رواتب العسكريين، وتمويل الأسلحة المستخدمة في التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ المعادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد