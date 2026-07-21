وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الكونجرس، مساء أمس الثلاثاء، بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37.5 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه هيجسيث أسئلة واحتجاجات خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قبيل مناقشة حزمة موازنة بقيمة 95 مليار دولار طرحها الجمهوريون لتمويل القوات المسلحة، إلى جانب تقديم مساعدات للمزارعين وإجراء تعديلات على قوانين التصويت، وهي من أبرز أولويات البيت الأبيض.

وقدم هيجسيث، التقدير الجديد، الذي يفوق التقديرات السابقة، خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين إضافيين في النزاع، ليرتفع عدد القتلى إلى 17، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو.

وقال هيجسيث، إن التمويل الإضافي المخصص للحرب يمثل “دفعة تمويلية عاجلة وضرورية”، وإنه إلى جانب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، يشكل استثمارًا تاريخيًا في القوات المسلحة.

وأضاف في شهادته أمام مجلس الشيوخ: “من دون هذه الأموال، سنواجه عجزًا حرجًا”.

وحذر هيجسيث، أعضاء مجلس الشيوخ من أن تدريب القوات سيتعين تقليصه إذا لم يحصل البنتاجون على التمويل الإضافي البالغ 67 مليار دولار الذي يطلبه من الكونجرس.

وأعرب عن مخاوفه بشأن رواتب العسكريين، وتمويل الأسلحة المستخدمة في التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ المعادية.