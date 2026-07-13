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أكد أن الجيش اليمني لن يتهاون مع أي اعتداء يمس سيادة البلاد

وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة اليمنية سترد على أي اختراق إيراني للأجواء اليمنية 

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٦ مساءً
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة اليمنية سترد على أي اختراق إيراني للأجواء اليمنية 
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، في بيان متلفز باسم القوات المسلحة اليمنية، أن الجيش سيرد على أي اختراق للأجواء اليمنية من قبل إيران أو جماعة الحوثي، مؤكداً أن الحكومة استنفدت كل الوسائل السياسية والدبلوماسية قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

صبر اليمن قد نفد

وقال العقيلي إن الحكومة اليمنية حاولت “بكل الوسائل” إقناع إيران والحوثيين بالعودة إلى ما وصفه بـ”جادة الصواب”، كما بذلت جهوداً لمنع اختراق الأجواء اليمنية وعدم الزج باليمن في دائرة التصعيد الإقليمي، إلا أن تلك المساعي لم تحقق نتائج.

وأضاف أن “الصبر قد نفد”، مشدداً على أن القوات المسلحة اليمنية سترد “بالشكل المناسب” على أي انتهاك جديد، وأنها لن تسمح باستمرار خرق سيادة البلاد أو استخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستتصدى للطيران المعادي الذي ينتهك المجال الجوي اليمني، وستتعامل معه بكل الوسائل العسكرية المتاحة، في إطار حق الدولة في حماية سيادتها وسلامة أراضيها.

اليمن يحمل إيران المسؤولية

وحمل البيان إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي انتهاك للأجواء اليمنية، معتبراً أن استمرار ما وصفه بالتدخلات الإيرانية ودعم الحوثيين يقوض أمن اليمن ويهدد استقرار المنطقة.

وأضاف أن القوات المسلحة لن تتهاون مع أي اعتداء يمس سيادة البلاد، مؤكداً أن اليمن “له شعب وقيادة يدافعان عنه براً وبحراً وجواً مهما كانت العواقب”، في رسالة تعكس تشدداً غير مسبوق في الموقف الرسمي.

وأوضح العقيلي أن القوات المسلحة تراقب التطورات الميدانية عن كثب، وأنها تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف الأمن الوطني أو المجال الجوي اليمني.

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