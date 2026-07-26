وزير الشؤون الإسلامية يدشّن خدمة بطاقة “مسلم جديد” على تطبيق توكلنا

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دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم، خدمة بطاقة “مسلم جديد” الرقمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف المشروع إلى أتمتة جميع مراحل طلب الدخول في الإسلام، إذ ترتبط الخدمة بتطبيق “توكلنا” الذي تظهر فيه فور اعتمادها، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتحقق منها بالتكامل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
ويسهم المشروع في تحسين جودة البيانات، وإصدار تقارير وإحصاءات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب توفير رمز تحقق (QR Code) يضمن موثوقية البطاقة وصحة صدورها من الجهة الرسمية.