وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ

رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، في مكتبه بمقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، حفل تكريم اللجان العاملة في أعمال الوزارة خلال موسم حج 1447هـ، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم؛ تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تنفيذ خطط الوزارة التشغيلية والدعوية، التي أسهمت في نجاح أعمالها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.

واستُعرض خلال الحفل فيلم وثائقي أبرز ما حققته الوزارة من نجاحات ومنجزات خلال موسم حج 1447هـ، وما قدمته من خدمات دعوية وتوعوية وإرشادية، إلى جانب الجهود الميدانية التي نفذتها مختلف اللجان العاملة، بما عكس التكامل بين قطاعات الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمته، بما تحظى به الوزارة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح أعمال الوزارة، وتمكينها من أداء رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل، مشيدًا بجهود جميع اللجان العاملة ومنسوبي الوزارة وما بذلوه من إخلاص وتفانٍ وروح عمل جماعي طوال موسم الحج.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الوزير رؤساء وأعضاء اللجان العاملة، وسلمهم شهادات الشكر والتقدير؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح أعمال الوزارة خلال موسم حج 1447هـ.