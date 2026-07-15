وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ

روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، في مكتبه بمقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، حفل تكريم اللجان العاملة في أعمال الوزارة خلال موسم حج 1447هـ، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم؛ تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تنفيذ خطط الوزارة التشغيلية والدعوية، التي أسهمت في نجاح أعمالها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.
واستُعرض خلال الحفل فيلم وثائقي أبرز ما حققته الوزارة من نجاحات ومنجزات خلال موسم حج 1447هـ، وما قدمته من خدمات دعوية وتوعوية وإرشادية، إلى جانب الجهود الميدانية التي نفذتها مختلف اللجان العاملة، بما عكس التكامل بين قطاعات الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في كلمته، بما تحظى به الوزارة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح أعمال الوزارة، وتمكينها من أداء رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل، مشيدًا بجهود جميع اللجان العاملة ومنسوبي الوزارة وما بذلوه من إخلاص وتفانٍ وروح عمل جماعي طوال موسم الحج.
وفي ختام الحفل، كرّم معالي الوزير رؤساء وأعضاء اللجان العاملة، وسلمهم شهادات الشكر والتقدير؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح أعمال الوزارة خلال موسم حج 1447هـ.