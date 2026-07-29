وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات المحلية والدولية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان، التي أُقيمت في العاصمة المقدونية سكوبيه، بمشاركة (200) متسابق ومتسابقة يمثلون (29) دولة، فيما بلغ عدد الفائزين والفائزات (30) من البنين والبنات، تنافسوا في خمسة فروع.

ووجّه معاليه باستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بإعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين والفائزات خلال الحفل الختامي للمسابقة، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجان المنظمة ولجان التحكيم في إنجاح أعمال المسابقة، وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانتها القرآنية والعلمية.

وأسفرت منافسات النسخة الرابعة من مسابقة القرآن الكريم الدولية في دول البلقان، عن فوز (15) متسابقًا من عدد من دول البلقان في خمسة فروع للمسابقة ففي الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا) فاز ألبان فهمي دولي من كوسوفا بالمركز الأول وجائزة 8000 يورو، وأنس أجيم باشا من ألبانيا بالمركز الثاني وجائزة 6000 يورو، ومحمد صباح الدين سليماني من البوسنة والهرسك بالمركز الثالث وجائزة 4000 يورو.

وفي الفرع الثاني (حفظ عشرة أجزاء) فاز حارث المير تشوسوفيتش من صربيا بالمركز الأول وجائزة 6000 يورو، وعبد الله إسماعيل بردوشي من ألبانيا بالمركز الثاني وجائزة 4000 يورو، ومالك محرم بايريتش من البوسنة والهرسك بالمركز الثالث وجائزة 3000 يورو.

وفي الفرع الثالث (حفظ خمسة أجزاء) حقق طلحة سليمان من البوسنة والهرسك المركز الأول وجائزة 4000 يورو، والسعداوي محمد علي من إيطاليا المركز الثاني وجائزة 3000 يورو، ومحمد أوغرو من مورينا المركز الثالث وجائزة 2000 يورو.

أما الفرع الرابع (حفظ جزأين) فقد فاز بسمير إيلير بيكا من ألبانيا بالمركز الأول وجائزة 3000 يورو، وأدونيس علي جمايلي من كوسوفا بالمركز الثاني وجائزة 2000 يورو، ومحمد أرديت بحري من ألبانيا بالمركز الثالث وجائزة 1000 يورو.

وفي الفرع الخامس (تلاوة خمسة أجزاء متتالية نظرًا أمام لجنة التحكيم) جاء محمد ناظم مورتو من ألبانيا في المركز الأول وجائزة 2000 يورو، وعمار أحمد خوجة من كوسوفا في المركز الثاني وجائزة 1000 يورو، وأسيد سلطان بايزيتي من كوسوفا في المركز الثالث وجائزة 1000 يورو.

كما أسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم في دول البلقان في نسختها الرابعة عن فوز (15) متسابقة من خمس دول هي: مقدونيا الشمالية، كوسوفو، بلجيكا، إيطاليا، والبوسنة والهرسك، وذلك في خمسة فروع للمسابقة. ففي الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً) فازت سهيلة إغريو من مقدونيا الشمالية بالمركز الأول وجائزة قدرها 8000 يورو، وحلت أبرار عدنان دميروسكي من مقدونيا الشمالية ثانيًا بجائزة 6000 يورو، فيما جاءت سهام أكركون من بلجيكا ثالثًا بجائزة 4000 يورو.

وفي الفرع الثاني (حفظ عشرة أجزاء) فازت بديعة مارستاوي من بلجيكا بالمركز الأول وجائزة 6000 يورو، وجاءت سامرة عاطف باشاني رجا من كوسوفو ثانيًا بجائزة 4000 يورو، فيما حلت ماريغونا علي ميلوفا من كوسوفو ثالثًا بجائزة 3000 يورو.

أما الفرع الثالث (حفظ خمسة أجزاء) فقد حققت كوكي زينب من إيطاليا المركز الأول وجائزة 4000 يورو، تلتها بهارة سلام عبديجي من مقدونيا الشمالية بجائزة 3000 يورو، ثم داريا بوريم سمايلي من كوسوفو بجائزة 2000 يورو.

وفي الفرع الرابع (حفظ جزئين) فازت عمرة أرجين شالا من كوسوفو بالمركز الأول وجائزة 3000 يورو، وجاءت زينب عمار من البوسنة والهرسك في المركز الثاني بجائزة 2000 يورو، فيما حلت آية ماستراوي من بلجيكا ثالثًا بجائزة 1000 يورو.

أما الفرع الخامس (تلاوة خمسة أجزاء متتالية نظرًا أمام اللجنة) فقد فازت أورا للزيم عزيري من مقدونيا الشمالية بالمركز الأول وجائزة 2000 يورو، وجاءت ريانة كابيل أجوزاي من كوسوفو في المركز الثاني بجائزة 1000 يورو، فيما حلت حواء عمر عظيمي من مقدونيا الشمالية ثالثًا بجائزة 1000 يورو.