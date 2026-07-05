وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.