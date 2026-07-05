Icon

الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف Icon الزخرفة بالمَرو.. نقوش بيضاء تحفظ ملامح العمارة التقليدية في عسير Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع Icon وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض Icon ضبط مواطن رعى 53 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon مشاجرة نسائية بالأسلحة النارية في مصر ووفاة سيدتين Icon جامعة حائل تطلق برنامجًا لتطوير مهارات جودة الحياة الصحية والمهنية Icon مستشفى قوى الأمن بالرياض يحقق نجاحًا طبيًا في علاج حالة نادرة لخديج مصاب بقيلة دماغية قذالية Icon أمانة جدة تصدر وتجدد 17,506 شهادات صحية وتفحص 7,273 عينة غذاء Icon تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
وزير خارجية البحرين يصل إلى الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل إلى الرياض اليوم، سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البحرين: أحكام بالسجن لـ 7 متهمين لتأييدهم الاعتداءات الإيرانية
العالم

البحرين: أحكام بالسجن لـ 7 متهمين لتأييدهم...

العالم