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وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 250 معتمرًا ومعتمرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لدى وصولهم إلى المدينة المنورة، قادمين من (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وتايوان، ومنغوليا، وذلك ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة لاستضافة المعتمرين والزائرين من مختلف دول العالم.
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث جرى إنهاء إجراءاتهم بكل يسر، ونقلهم إلى مقر إقامتهم بأحد الفنادق المجاورة للمسجد النبوي الشريف، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم، بما يضمن راحتهم منذ لحظة وصولهم.
ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه الاستضافة الكريمة التي أتاحت لهم أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، مشيدين بما تبذله المملكة من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف الرحمن.
كما نوه الضيوف بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد عناية المملكة بالمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
وأوضحت الوزارة أن اللجان العاملة أعدّت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متكاملًا للضيوف، يتضمن لقاءات وجولات وزيارات تُثري تجربتهم الإيمانية والثقافية.

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