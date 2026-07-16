وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة السعودية تدين بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن خالد بن سلمان يُعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مُخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما الإمفيتامين الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة 2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
وصلت أمس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تحمل على متنها سلالًا غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث ستسهم هذه الإمدادات الغذائية في توسيع نطاق عمليات التوزيع اليومية، بما يتيح الوصول إلى أعداد أكبر من الأسر المحتاجة في مختلف محافظات القطاع، ويعزز القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وتأتي هذه القافلة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث يشكل تأمين الغذاء أحد أبرز الاحتياجات اليومية لآلاف الأسر، في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية نتيجة الظروف الراهنة.