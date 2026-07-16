وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصلت أمس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة تحمل على متنها سلالًا غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث ستسهم هذه الإمدادات الغذائية في توسيع نطاق عمليات التوزيع اليومية، بما يتيح الوصول إلى أعداد أكبر من الأسر المحتاجة في مختلف محافظات القطاع، ويعزز القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتأتي هذه القافلة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، حيث يشكل تأمين الغذاء أحد أبرز الاحتياجات اليومية لآلاف الأسر، في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية نتيجة الظروف الراهنة.