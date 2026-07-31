وظائف إدارية شاغرة في شركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير.

– مطور أول تطبيقات.

– أخصائي أول توحيد النتائج المالية.

– مستشار الأنظمة الرقمية.

– مدير النسخ الاحتياطي والتخزين واستعادة البيانات.

– رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– مستشار قانوني.

– محلل أعمال الأنظمة.

– مستشار أعمال خدمات الأمن.

– مطور أول برامج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)