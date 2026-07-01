وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير خدمات العقود والمعاملات.
– مدير المالية المؤسسي.
– مدير الشؤون المالية والخزانة المؤسسي.
– مدير حسابات المدفوعات.
– أخصائي حسابات المدفوعات.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)