وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مركز الاتصالات والأرشيف.

– مدير التأجير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)