جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في شركة PARSONS المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65% القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول مركز الاتصالات والأرشيف.
– مدير التأجير.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)