Icon

جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65% Icon القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة Icon الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية Icon سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة Icon الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مركز الاتصالات والأرشيف.

– مدير التأجير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى طيران أديل
السوق

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

السوق
وظائف شاغرة بـ المتقدمة للبتروكيماويات
السوق

وظائف شاغرة بـ المتقدمة للبتروكيماويات

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة كدانة
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

السوق
وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
السوق

وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع

السوق
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان

السوق
وظائف شاغرة لدى فروع طيران الإمارات
السوق

وظائف شاغرة لدى فروع طيران الإمارات

السوق
وظائف شاغرة في شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة في شركة معادن

السوق