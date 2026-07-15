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وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، ومكة المكرمة وجدة، والرياض، ورابغ، وأملج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المبيعات.

– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة.

– مراقب المخزون.

– محاسب.

– مسؤول شؤون الموظفين.

– مسؤول المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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