الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، ومكة المكرمة وجدة، والرياض، ورابغ، وأملج.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول المبيعات.
– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة.
– مراقب المخزون.
– محاسب.
– مسؤول شؤون الموظفين.
– مسؤول المحاسبة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)