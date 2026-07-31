وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف عمليات حسابات الدفع.

– مدير رؤى وتخطيط أعمال الشحن.

– مدير أول تنسيق القنوات المتعددة.

– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

– مراقب مناوبة الطاقم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)