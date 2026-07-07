وظائف شاغرة بشركة كاتريون للتموين

أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن/ كاميرات المراقبة (الدمام).

– رئيس قسم الإنتاج (الرياض).

– مساعد رئيس الطهاة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)