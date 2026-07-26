وظائف شاغرة بـ المتقدمة للبتروكيماويات

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محامي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)