وظائف شاغرة بـ المتقدمة للبتروكيماويات

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محامي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)