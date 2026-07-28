وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي

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أعلن البنك الرقمي السعودي “D360”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تطوير ذكاء الأعمال.
– مدير أول هندسة الشبكات والأمن.
– مدير أول المشتريات.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)