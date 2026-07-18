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وظائف شاغرة بـ شركة الفنار

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير مدققي الحسابات.

– مشرف دعم المبيعات.

– أخصائي مشتريات.

– مدير قسم تخطيط المواد.

– محاسب عام.

– محاسب تكاليف.

– أخصائي الوسائط المتعددة الرقمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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