وظائف شاغرة بـ شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أكاديمية القيادة.

– أخصائي أول إدارة التغيير.

– أخصائي أول عمليات تنمية المواهب.

– مدير البنية التحتية والتشغيل.

– أخصائي رئيسي حلول تقنية.

– أخصائي رئيسي شراكة تكامل الأعمال.

– أخصائي رئيسي منتجات البيانات.

– أخصائي رئيسي علوم البيانات والتحليلات.

– طبيب الصحة المهنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)