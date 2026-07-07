وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب وظائف شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة رياح نشطة على منطقة تبوك سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، ورابغ، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الصحة والسلامة والأمن.
– مدير أول الإنتاج.
– مخطط أول الإنتاج.
– مسؤول تقنية المعلومات.
– مدير أول فريق الإنتاج.
– مدير أول التسويق.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)