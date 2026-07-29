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وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير حسابات/ مبيعات تقنية المعلومات.

– أمين صندوق.

– أخصائي مبيعات.

– مدير تحليلات الأعمال والبيانات.

– موظف مبيعات.

– موظف استقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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