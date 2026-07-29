وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان وظائف شاغرة لدى طيران أديل مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وإخلاء قرى في اليونان جراء حرائق الغابات ترامب: تلقيت إحاطة بما حدث في مصر صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير حسابات/ مبيعات تقنية المعلومات.
– أمين صندوق.
– أخصائي مبيعات.
– مدير تحليلات الأعمال والبيانات.
– موظف مبيعات.
– موظف استقبال.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)