وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بيشة، وخميس مشيط، والطائف، وجدة، وأبها، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي إكلينيكي (بيشة).

– أخصائي مكافحة العدوى (خميس مشيط).

– أخصائي مكافحة العدوى (الطائف).

– مساعدة رئيس التمريض (جدة).

– فني طبي حيوي (أبها).

– أخصائي عمليات رأس المال البشري (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)