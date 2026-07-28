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وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول مشاريع مؤسسية.

– مدیر أول مشاریع التحول الرقمي.

– خبير المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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