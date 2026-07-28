وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مشاريع مؤسسية.
– مدیر أول مشاریع التحول الرقمي.
– خبير المرافق.
وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)