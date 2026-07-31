أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المبيعات.
– محلل أول أعمال.
– مساعد مدير إدارة العقود.
– خبير رئيسي هندسة الحلول.
– محلل رئيسي العروض الخاصة.
– محلل أول العروض الخاصة.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)