وظائف شاغرة في الفطيم القابضة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الإكسسوارات.

– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– موظف تسجيل المركبات.

– مهندس دعم فني.

– فني كهرباء.

– أخصائي تسليم السيارات.

– مشرف مبيعات.

– مدير ورشة.

– مدير مبيعات.

– مستشار قطع الغيار.

– مسؤول علاقات الضيوف.

– منسق خدمة.

– فني التلميع.

– تنفيذي مبيعات.

– موظف قطع الغيار.

– فني فحص مركبات.

– مستشار خدمة.

– مشرف ورشة.

– منسق مبيعات.

– فني صيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)