جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في شركة PARSONS المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة عند 3.65% القبض على مواطن لترويجه 8721 قرص إمفيتامين مخدر بمكة المكرمة الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى المحلية سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معماري المناظر الطبيعية.
– مدير الاستدامة.
– مدير تنسيق الحدائق والمساحات العامة.
– مدير الشؤون التجارية.
– مهندس أول التكوين/ التكامل.
– منسق برامج.
وأوضحت شركة جسارة لإدارة المشاريع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)