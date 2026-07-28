وظائف شاغرة في شركة أكوا باور

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من رابغ، وتبوك، ونيوم.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل أول الصيانة والتشغيل.

– مشرف ميكانيكي.

– مدير الصيانة.

– مشرف مستودع.

– رئيس قسم الميكانيكا.

– فني كهرباء.

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس تخطيط.

– منسق الخدمات اللوجستية والمشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)