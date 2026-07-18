وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني قائد المنتخب الإسباني: ندخل نهائي كأس العالم بطموح التتويج والثقة بقدرتنا على الفوز طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بنسبة 4% الجيش الأمريكي يعلن إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير المشتريات.
– مساعد مدير الشؤون المالية.
– أخصائي أول الامتثال التشغيلي.
– أخصائي عمليات خدمات التنقل.
– مدير التسويق السياحي.
– مدير تجاري.
– مهندس نمذجة معلومات المباني.
– مدير عمليات تسليم.
– مدير الشؤون المالية.
– مدير الشحن والتخليص الدولي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)