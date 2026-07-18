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وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير المشتريات.

– مساعد مدير الشؤون المالية.

– أخصائي أول الامتثال التشغيلي.

– أخصائي عمليات خدمات التنقل.

– مدير التسويق السياحي.

– مدير تجاري.

– مهندس نمذجة معلومات المباني.

– مدير عمليات تسليم.

– مدير الشؤون المالية.

– مدير الشحن والتخليص الدولي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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