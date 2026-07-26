وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف

فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والدمام، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول أجهزة.

– مشغل آلة.

– مهندس عمليات المصنع.

– مهندس معدات.

– فني كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)