وظائف شاغرة في شركة ساتورب

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني مختبر.
– فني ميداني/ أجهزة التحليل.
– مهندس رئيسي سلامة العمليات.
– مشرف هندسة صيانة كهربائية.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)