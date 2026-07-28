Icon

وظائف شاغرة في شركة أكوا باور Icon وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي Icon وظائف شاغرة لدى شركة علم Icon وظائف شاغرة في شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon جامعة طيبة توضح ملابسات إلغاء القبول وتؤكد استيعاب جميع المقبولين Icon الدولار يتراجع أمام عملات رئيسة Icon هيئة التراث: رصد 55 مخالفة طالت مواقع وقطع التراث الثقافي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة في شركة ساتورب

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر.

– فني ميداني/ أجهزة التحليل.

– مهندس رئيسي سلامة العمليات.

– مشرف هندسة صيانة كهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
السوق

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

السوق
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
السوق

وظائف شاغرة في شركة أكوا باور

السوق
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
السوق

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة علم
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة علم

السوق
وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية
السوق

وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية

السوق
وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي
السوق

وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

السوق