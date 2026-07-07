وظائف شاغرة في شركة كدانة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الكتابة والتحرير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تحويل الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التطوير التنظيمي، إدارة التغيير)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)