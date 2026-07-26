وظائف شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المرافق/ الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مستشار قانوني.
– محلل أول إدارة الأداء.
– مشرف قسم الميكانيكا.
– أخصائي أول الأخلاقيات وسلوك الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)