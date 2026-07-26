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وظائف شاغرة في شركة معادن

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المرافق/ الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مستشار قانوني.

– محلل أول إدارة الأداء.

– مشرف قسم الميكانيكا.

– أخصائي أول الأخلاقيات وسلوك الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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