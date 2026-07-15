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وظائف شاغرة في شركة Aramex

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة Aramex
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومكاتب الشركة بالمملكة في كل من جازان، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي تطوير الأعمال (جازان).

– رئيس فريق المرافق (جدة).

– مراقب الشحن والخدمات اللوجستية (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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