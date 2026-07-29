وظائف شاغرة في شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخرج، والرياض، ومشروع القدية، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رادار.

– مدير الإنشاءات.

– أخصائي رادار جوي.

– مدير واجهة المستخدم/ تقنية المعلومات والاتصالات.

– مخطط أول.

– مهندس بيئي.

– مدير العقود.

– كبير مساحي الكميات.

– مدير تجاري.

– مساعد محاسب.

– مفتش مرافق كهربائية.

– مهندس أول المرافق المائية.

– مدير المخاطر/ السكك الحديدية.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس جودة.

– مهندس شبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)