Icon

وزير الخزانة الأمريكي: سنطرح عملة ذهبية تحمل صورة ترامب Icon بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي Icon فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري Icon ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه Icon وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة Icon أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية Icon روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات Icon العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة في طيران أديل

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول قانوني.

– محلل التعويضات.

– مسؤول السلامة والجودة.

– أخصائي حماية البيانات والخصوصية.

– أخصائي الأمن السيبراني.

– أخصائي شراكات استراتيجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد