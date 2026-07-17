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وظائف شاغرة في فروع كاتريون للتموين

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والقصيم، والرياض، وأملج.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي استقطاب المواهب.

– مشغل رافعة شوكية.

– فني صالات المطارات.

– فني مرافق/ تبريد.

– رئيس الطهاة.

– مساعد إداري تنفيذي.

– فني مرافق/ معدات.

– مراقب سلامة وجودة الأغذية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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