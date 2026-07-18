وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محقق التدقيق الخاص.
– طبيب أمراض النساء والتوليد.
– ممرض أطفال.
– محلل أول الأمن السيبراني.
– مستشار الخدمات المالية للمرضى.
– مدير إداري.
– مساعد أول طب الأسنان.
– ممثل قسم الفواتير والمطالبات.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)