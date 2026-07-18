وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محقق التدقيق الخاص.

– طبيب أمراض النساء والتوليد.

– ممرض أطفال.

– محلل أول الأمن السيبراني.

– مستشار الخدمات المالية للمرضى.

– مدير إداري.

– مساعد أول طب الأسنان.

– ممثل قسم الفواتير والمطالبات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)