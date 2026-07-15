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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول الخدمات اللوجستية.

– مشغل آلة.

– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.

– منسق المشتريات.

– سائق مركبة ثقيلة.

– مدير مكتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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