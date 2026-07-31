وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والجوف، والقريات، وحائل، ورابغ.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب بيطري.
– مخطط مزارع.
– مندوب مبيعات.
– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن.
– أخصائي تشغيل الأنظمة.
– مدير مختبر الجودة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)