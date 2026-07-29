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وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والهفوف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مبيعات.

– مهندس ميكانيكي.

– فني إضاءة.

– مشرف صيانة المعدات.

– مصمم مرئي.

– أخصائي أول التأجير.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير تنفيذي مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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