وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والهفوف، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات.
– مهندس ميكانيكي.
– فني إضاءة.
– مشرف صيانة المعدات.
– مصمم مرئي.
– أخصائي أول التأجير.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.
– مدير تنفيذي مبيعات.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)